Menacés de déguerpissement : Les marchands ambulants du marché Dior, ivres de colère

Les marchands ambulants évoquent des questions de survie. Sans mesures d'accompagnement, les déguerpir reviendrait à les envoyer au chômage, les exposant ainsi à la précarité, en ces temps difficiles, estiment-ils. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes sont concernés par cette mesure.



À l'unisson, le mot d'ordre se veut pacifique, mais résolu. "Ligueye rek", "Non à la violence", "Fii moy sunu teranga", lit-on sur les pancartes des manifestants, dont le rassemblement a été dispersé par des éléments du commissariat des Parcelles assainies.



Obtempérant sans broncher aux injonctions des forces de l'ordre, pour se remettre au travail, ils assurent attendre de pied ferme la mairie. Ils souhaitent préserver leur gagne-pain ou trouver une alternative en concertation avec les autorités qui souhaitent désencombrer l'espace. Une mesure qui, somme toute, s'inscrit dans une dynamique de modernisation des marchés.



D'ailleurs, la sécurisation et la modernisation des marchés a été abordée ce 11 janvier 2023, lors du Conseil des ministres. À cette occasion, Macky Sall a demandé au Premier ministre de faire prendre toutes les dispositions requises, en vue d’accélérer la mise en œuvre du Programme de modernisation et de gestion des marchés (Promogem) dans les localités et sites prioritaires ciblés.



Par ailleurs, le président de la République a demandé au ministre de l’Intérieur, de veiller à la fonctionnalité et à la mise aux normes des dispositifs de protection civile dans les marchés et espaces commerciaux.











Tribune