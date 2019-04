Menaces de licenciement, travail obligatoire le 1er Mai : les précisions de la Direction d’Auchan La Direction d’Auchan a tenu à apporter des précisions après les informations distillées par la presse, affirmant que les responsables de la chaîne de grande distribution française, imposait à ses employés de travailler le 1er, correspondant à la fête du travail et jour férié, au risque de licenciements.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Avril 2019 à 18:58 | | 0 commentaire(s)|

Selon la presse, la direction d’Auchan ne veut pas recevoir de cahier de doléances lors de la célébration de la Journée internationale du travail, le 1er mai prochain.

Ce que dément formellement la direction selon un communiqué qui nous est parvenu. « Sur la base du volontariat, nous avons lancé le challenge 01 Mai d’Auchan à l’endroit de nos collaborateurs », écrit, en effet, le communiqué. Qui poursuit, « Sachant que ce jour est férié, chaque collaborateur est libre de venir travailler ou pas. Si le collaborateur choisit de venir travailler, cette journée de travail lui est payée cash et doublement le jour même ». De la même manière, indique le document, « si les objectifs du challenge sont atteints, les participants bénéficieront des avantages financiers annoncés en interne comme par exemple des bons d’achat lors de la Korité ».

Par ailleurs, souligne le communiqué, « tous les travailleurs ayant travaillé le 01 mai auront une journée de repos à récupérer ». Et le document de préciser : « la Direction d’Auchan Sénégal ne menace personne et respecte le droit de tous ses collaborateurs ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos