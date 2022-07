Menaces de mort : Gabrielle Kane fait arrêté Kalidou, un neveu du ministre Abdoulaye Daouda Diallo

Mieux, Kalidou a affirmé avoir partagé le contact de la dame dans des groupes d’étudiants à l’Ucad, pour ensuite déclarer détenir des vidéos compromettantes de Gabrielle qu’il va divulguer sur la toile.



Pour prouver ses déclarations, Gabrielle a fait constater les messages du jeune homme par le biais du Huissier de justice Me Fatou Fatou Senghor. Le procès-verbal a été remis aux enquêteurs de la Section des Mœurs.

C’est par la suite que Kalidou Diallo a été convoqué hier pour audition. Face au commissaire Mendy, le mis en cause a reconnu d’avoir injurié la plaignante via l’application Wathsapp.



Toujours selon nos confrères sur les vidéos obscènes, il a confirmé d’être en possession d’images compromettantes de la dame Gabrielle Kane avant de la traiter de pute de la république.



Par contre, le garçon a nié les menaces de mort. Confronté avec la partie civile, il a confirmé ses propos. Il a ajouté mêmes que Gabrielle couche avec tous les ministres de la république. Il s’en est suivi d’une échange houleuse. Gabriellle lui dira de mettre en ligne les fameuses vidéos dont il prétend détenir.



Le commissaire aurait tenté de raison Kalidou. Mais celui-ci dira qu’il ne sera pas inquiété dans cette histoire. Car, il fait partie d’une grande famille de la République. Son oncle est ministre. Personne ne peux rien contre lui. Il a été sermonné par le commissaire qui l’a placé ensuite en garde à vue. Kalidou a été déféré ce matin devant le procureur de la république.