Menaces de mort à l’endroit de certains journalistes de la RTS : le Synpics annonce une plainte contre X Certains journalistes de la Rts sont victimes de menaces de mort d’une personne non encore identifiée, selon le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics), qui donne l’information. Dans ce sillage, une plainte contre X a été déposée.

Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (Synpics) dit dénoncer fermement les menaces de mort dont certains journalistes de la Rts sont victimes, avant de revenir sur les faits.



«Abibou Mbaye, chargé des revendications de la section Synpics de la Rts, Abasse Sow, secrétaire adjoint de ladite section et Issa Thioro Guèye, ont fait l’objet de menaces de mort, ce lundi 23 mai 2022, de la part de personne non encore identifiée.



Le bonhomme qui travaille certainement pour des personnes tapies dans l’ombre, les a appelés tous avec un numéro privé, entre 22h 44 et 22h 48 minutes, sans décliner son identité. Heureusement, Abibou Mbaye a pu enregistrer la communication».



Dans ce sillage, le Synpics d’apporter plus de précision en ce qui concerne la nature des échanges téléphoniques.



«Après un bref échange avec le camarade Mbaye, la personne dont la démarche est loin d’être courageuse, a clairement dit en wolof : «Vous n’avez pas affaire à la Rts, vous ne combattez pas la Rts, mais plutôt l’État», avant de proférer des insultes et menaces de mort.



Le Bureau exécutif national du Synpics qui annonce avoir reçu et écouté l’enregistrement, juge indigne ces menaces et condamne fermement ces comportements qui, selon eux, sont lâches et indignes quel qu’en soient les motivations. Le bureau exécutif de terminer par l’annonce d’une plainte contre X.



«D’ores et déjà une plainte contre X a été déposée par le camarade Abibou Mbaye. Le Ben suit de très près cette affaire qui est d’une extrême gravité.»

