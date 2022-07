Menaces de morts et injures à l'endroit de Gabrielle Kane : Qui se cache réellement derrière cette affaire plus complexe qu’il n’y paraît ? Quand il y a une cible, il y a forcément un commanditaire dans ce qui semble être une orchestration pour atteindre une jeune femme, à qui l’on doit reconnaître le courage par ses positions et actions sociales, mais également pour ses sorties médiatiques fracassantes.

Le 1er Juillet 2022, munie de constats d’huissiers et de différents éléments, la jeune dame Gabrielle Kane porte plainte auprès du Commissariat Central de Dakar, pour « menaces de mort, injures, diffamations et menaces de divulgation de vidéo à caractère pornographique ».



Le mis en cause n’est autre qu’un étudiant en droit du nom de Kalidou Diallo, se présentant comme président des étudiants du Sénégal à l’UCAD, et par ailleurs, neveu du Ministre des Finances Abdoulaye Daouda Diallo.



C’est le samedi 25 JUIN à 20h 38 que le jeune homme commence à menacer directement sur WhatsApp, la féministe Gabrielle Kane, qui était hors du Sénégal. Selon le constat d’huissier, Kalidou écrit à Gabrielle Kane : « On connaît ta maison…. Makk yaw la ».



Sans réponse de la part de la jeune femme, le neveu du Ministre de poursuivre le lendemain 26 Juin 2022, « suniou pareih si yow digua yame, dom…am bi ».



Dans un message suivant et plus inquiétant, l’étudiant écrit « suniou pareih si yaw digua gnibi France, kharal rék ba étudiants yi diap la ».

Gabrielle Kane lui répondra par un « pardon » d’étonnement.



Déterminé, le neveu du Ministre assène, « tu es en Côte-d'Ivoire, les étudiants du Sénégal t’attendent. En plus, j’ai partagé ton numéro partout à l’UCAD, va en justice si tu veux yaw pute ambulante gua …. Tu es la pute de l’Etat, kou door diokh sa morom mais tu vas pleurer bientôt. J’ai des vidéos de toi que je donnerai à Adamo, je gâcherai ta vie ».



Si ces menaces sont d’une extrême gravité, la plus dangereuse a eu lieu le lundi 27 Juin à 18h, à la résidence San Marco à Fann, lors d’une étrange réunion convoquée par Marc Aldasoro, avec la surprenante présence de trois nièces du Ministre des Finances et du Budget : Kadia Diallo, Maimouna Diallo et Racky Diallo.



A l’ordre du jour de cette réunion à laquelle d’autres témoins ont assisté, « en finir définitivement avec Gabrielle Kane ». Les accusations et allégations ont fusé de partout au sein du bureau de Aldasoro, à l’encontre de Gabrielle Kane qui était hors du territoire.



Entre diffamations et déballages d'ordre familial, mais aussi sur de hautes autorités de la République, des stratagèmes sont partagés entre les nièces du Ministre des finances et Marc Aldasoro contre la jeune femme et contre des personnalités de la République.



Une des nièces du Ministre des Finances proposera même à l’encontre de Gabrielle Kane, « de lui verser de l’acide », en affirmant que sa position de nièce d’un homme fort de la République et d’épouse d’un colonel lui permettrait de n’écoper que de quelque mois de prison malgré tout.



Outré par cette séance, un témoin, qui a été aussi convié par Marc Aldasoro pour assister à la réunion, s’en est rapporté à la jeune mère de famille, qui recevait déjà des menaces écrites sur son portable de la part de Kalidou Diallo, frère de ces trois drôles de dames.



Aujourd’hui, Kalidou Diallo est sous mandat de dépôt et attend son procès prévu ce 13 Juillet 2022 au Tribunal de Dakar, pour menaces de mort, injures, diffamations et menaces de divulgation de données pornographiques.



Comment ce jeune étudiant qui a affirmé ne pas connaître la dame Gabrielle Kane a obtenu son contact, allant jusqu’à connaître ses déplacements hors du territoire au moment des menaces ?



Cette affaire a-t-elle un lien avec le cambriolage qui a eu lieu au domicile de la féministe le 14 Juin dernier, où elle avait aussi saisi le Commissariat Central, craignant déjà pour sa sécurité ?



Un téléphone, un disque dur et un ordinateur portable avaient été emportés nuitamment.



Même s’il est en prison, les choses ne semblent pas se calmer du côté des drôles de dames et le rôle de Marc Aldasoro qui organise ces réunions pour attenter à la vie d’une jeune femme sénégalaise, n’est pas clarifié par les autorités judiciaires.



La gravité des éléments que Gabrielle Kane a déjà fait constater par huissier, montre les agissements du sieur Aldasoro mais aussi que la vie de la jeune mère est désormais en danger permanent.



L’Etat du Sénégal semble prendre à la légère ces méthodes contre une personne, en l’occurrence une femme sénégalaise. Pourquoi ?



Est-ce parce que ce sont des nièces d’un puissant Ministre des Finances ou parce que Marc Aldasoro est libre d’orchestrer à son bureau des tentatives d’assassinat contre une jeune femme sénégalaise. Dans quel but ? Au service de qui ?



Le film est à suivre et des investigations à faire sur cette dangereuse histoire…



En attendant, il y a lieu de protéger une jeune femme, qui est avant tout, une citoyenne sénégalaise.















