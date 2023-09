Menaces de sabotage du Magal: Le général Moussa Fall rassure Serigne Mountakha et met en garde « Nul ne peut saboter le grand Magal. Le président Macky Sall nous a donné des instructions fermes. Dix escadrons ont été déployés l’année dernière. Mais on a mobilisé 25 escadrons pour cette édition. La sécurité sera entièrement garantie dans le secteur de la gendarmerie », rassure le haut-commandant de la gendarmerie nationale devant le khalife général des mourides.



Il persiste et signe que les menaces de sabotage du Magal sont vouées à l’échec. Le général Fall a déclaré à Serigne Mountakha Mbacké qu’il peut dormir tranquille sur ce plan.



Le patriarche de Darou Miname a magnifié le travail abattu par le chef de la gendarmerie pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens, avant de formuler des prières pour lui.



Seneweb a appris que le haut-commandant de la gendarmerie a passé en revue le dispositif sécuritaire pour le grand Magal. Le général Fall était hier à Touba pour effectuer sa Ziara auprès de Serigne Mountakha Mbacké et de son porte-parole Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké.

