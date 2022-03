Menaces, rétrogradations et affectations : Ça chauffe entre la DGID et le STAF (Document)

La réaction du Directeur général, Bassirou Samba Niasse, conseillé par certains faucons qui l’entourent, est l’humiliation puis la destruction de ma personne. Jamais un DG n’est allé aussi loin que lui. Des agents ont commis des infractions graves et s’en sont sortis avec des promotions. Après une résistance farouche avec l’appui de la CNTS, il nous a conviés à une réunion où il a pris des engagements qu’il a, par la suite, refusés de cosigner avec le STAF, après avoir donné au préalable son aval. Ceci, après plusieurs relances téléphoniques d’un de ses proches conseillers.



Nous avons été convié à la cérémonie de lancement par le cabinet profil de l’audit des ressources humaines, sans avoir vu les termes de référence validés malgré nos observations . Le STAF a apporté ses observations mais n’a pas vu les TDR validés. Par ailleurs, des engagements tacites ont été pris sur ma rémunération et le volet foncier, où il a promis de diligenter les dossiers en latence du STAF

"A la DGID, il y a deux syndicats : le SAID ( qui regroupe en majorité les inspecteurs et contrôleurs des impôts et domaines) et le STAF (nous). Le premier syndicat dont la direction est aussi celle d un parti politique, chercherait à contrôler la DGID pour avoir un moyen de pression de son parti sur l’ État, appuyé par des chefs de service pourtant nommés par le PR. Lors de mon affectation en dehors de la DGID, un de leur ancien SG et membre influent de ce parti (W.D.B), m'a appelé et demandé de passer à son bureau le lendemain pour jouer aux bons offices. Il m'a demandé de donner des gages d'abandon de poste de SG du STAF, pour soi-disant le mettre à l'aise

Au même titre que le SAID et la COHAMAC, une assiette foncière de 2,4 ha était prévu pour le STAF. D’autres personnes privés et des corps de l’Etat en ont bénéficié. L’instruction pour la CCOD débuta par un plan signé par M. Habib Niang, chef du bureau du Cadastre suivi d’une lettre 0000196 du 24 juin 2021 de situation, qui a levé toute équivoque sur l’occupation du terrain. A la suite M. Daouda Diallo m’a transmis une lettre N°0000744 du 08 juillet 2021, m’informant que l’Urbanisme a émis un avis juste suspensif à l’approbation du plan d’aménagement.



Le receveur des Domaines Daouda Diallo et le chef du bureau du Cadastre Habib Niang m’informent que les 0,5 ha sont maintenant réservés à un centre de formation. En nous gardant de divulguer les informations sur cette assiette, nous demandons que la lumière soit faite et l’affectation du reste de l’assiette au STAF comme prévu