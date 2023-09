Menaces sur la rentrée scolaire

La rentrée scolaire 2023-2024 risque d’être compromise si l’on n’y prend garde. Car le Cusems/Authentique a déposé un préavis de grève. Le syndicat d’enseignants dirigé Dame Mbodj exige la libération des enseignants emprisonnés et le respect des accords signés par le gouvernement et les acteurs sociaux.



Dans le même sillage, Dame Mbodji et Cie menacent déjà de boycotter l’ouverture des classes si leurs camarades ne sont pas libérés. Pompage des eaux à Malika Les habitants des quartiers Diamalaye et Médina de la commune de Malika, envahis depuis quelque temps par les eaux pluviales, sont en phase d’être soulagés. Ce, après la remise d’une motopompe de grande puissance préposée au niveau de leurs quartiers. Toutefois, les populations attendent des mesures durables contre les inondations dont l’érection de canaux d’évacuation, rapporte L'As.