Mènés – Consultant de Canal+ « Ismaila Sarr est à la fois une bombe et un tricheur »

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Novembre 2018 à 12:20 | | 0 commentaire(s)|

Dans une interview accordée au journal record, le consultant français, Pierre Ménés a répondu à une question de notre confrère portant sur le footballeur sénégalais du championnat français qui l’impressionne le plus.



« Je dirais Ismaila Sarr parce qu’il est à la fois une bombe et un tricheur. Il prend énormément de coups. Il triche très bien aussi. Il a très bien appris à tomber. C’est un joueur décisif qui court vite. Aujourd’hui, toutes les équipes françaises savent que, quand elles jouent contre Rennes, le Danger N1 reste Ismaila Sarr », a dit le consultant de Canal.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook