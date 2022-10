Mensonges et fomentation contre ADD: Les Jeunesses Mackystes dénoncent une accusation fallacieuse

Non, ça c'est du jamais vu

Voilà une nouvelle machination orchestrée par quelqu'un qui est à la quête d'un buzz qu'il n'a jamais pu avoir, et qui croit qu' en se frottant sur le brillant et grand argentier de l'Etat, il pourrait obtenir gain de cause. On se demande même si ce Oumar Dramé-là, est véritablement un technicien du secteur primaire, tellement son intervention à la radio est truffée de fautes et de non sens. Mais qu'il sache que c'est peine perdue. Car, tous ceux qui devaient percevoir des indemnités ou des augmentations, les ont reçues et ADD quitte ce ministère la tête haute, avec la reconnaissance du chef de l'État qui l'a élevé au rang de Ministre d'État

Sa première erreur, c'est de fixer des indemnités entre 100.000 et 300.000 FCfa, alors que leur statut hiérarchique de technicien du secteur primaire ne leur permet pas d'avoir la moitié de ce qu'ils réclament. Ensuite, il fait porter le retard de leurs prétendues indemnités au Ministre d’Etat, alors que leur tutelle devrait d'abord valider leur requête.

Abdoulaye Daouda Diallo s'est vu récompenser par le Président Macky Sall pour grands services rendus à la nation. En le mettant à ses côtés d'abord et en l'élevant au rang de Ministre d'État. Cela témoigne des grandes qualités dont l'ancien Ministre des Finances et du Budget a fait montre, depuis 12 ans au service de l'Etat. Donc, ce n'est pas ces petits types de la trempe de Oumar Dramé qui peuvent altérer une telle grandeur, d'un haut fonctionnaire et commis de l'État