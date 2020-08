Mercato : Barcelone veut former le duo Messi-Ronaldo ?

Selon le journaliste espagnol, Guillem Balague, Cristiano Ronaldo aurait été proposé à Barcelone dans un geste sensationnel qui le verrait jouer aux côtés de Lionel Messi.



L’ancien buteur fou du Real Madrid pourrait quitter la Juventus, après deux saisons avec la Vieille Dame qui essaie de se débarrasser de son énorme salaire de 30 millions d’Euros par an. Le journaliste espagnol Guillem Balague a expliqué à la BBC que les champions de la Serie A, pensent se séparer de Ronaldo en raison de son salaire astronomique. Ils l’ont donc proposé à plusieurs clubs européens même au FC Barcelone.





« Il a été proposé partout, y compris à Barcelone », a déclaré Balague à 5 Live Sport, avant d’ajouter, « Je ne suis pas sûr qu’ils puissent se débarrasser de lui facilement avec le genre d’argent qu’il gagne. Qui va payer ce genre d’argent ? » De son côté, le Barça a été durement touché financièrement par la pandémie du coronavirus et ne semble pas en mesure de faire de grosses signatures pendant l’été, car il espère combler l’écart avec le Real Madrid, champion de La Liga cette saison.



Pourtant, ces derniers mois, la rumeur racontait que l’international Portugais pourrait quitter aussi l’Europe pour l’Amérique, Balague a précisé cela dans son intervention : « nous avons vu cela au cours des derniers mois, nous avons vu des liens avec le Real Madrid. Madrid a dit “pas de chance ! Il ne reviendra pas”. Il y a eu des discussions sur la MLS, etc… Parce que la Juventus veut se débarrasser de ce salaire. C’est aussi drastique que cela ».



Si le duo offensif de Messi et Ronaldo est un spectacle que les fans de football réclament depuis qu’ils se sont tous deux annoncés sur la scène mondiale il y a environ 15 ans, il semble incroyablement peu probable qu’il devienne réalité cet été, à en croire Balague.



Depuis plus de dix ans, les deux phénomènes se battent sur la plus haute scène du football et divisent les opinions quant à savoir qui est le meilleur joueur. Ils se partagent onze Ballons d’Or, Messi (6) et Ronaldo (5). Ils ont un total de 1 272 objectifs de carrière.



Ronaldo a encore deux ans à tirer de son contrat avec la Juventus, puisqu’il a signé un contrat très lucratif de quatre ans en 2018. Le joueur n’a fait aucun commentaire ou action pour suggérer qu’il veut quitter le club. Mais, avec le récent licenciement de Maurizio Sarri, ses priorités pour son avenir restent inconnues.



Aussi l’arrivée du nouveau manager du club, Andrea Pirlo, la Juve cherche à se débarrasser des joueurs tels qu’Aaron Ramsey et potentiellement Paulo Dybala. Le salaire de 280 000 Euros par semaine du Gallois contribuerait à financer une équipe au nouveau look que la Serie A veut, après son échec en Ligue des champions contre Lyon.





Pour rappel, l’attaquant portugais a rejoint la Juventus en juillet 2018 dans le cadre d’un énorme transfert d’argent du Real Madrid, le géant de la Liga.



Ronaldo a connu une carrière très réussie au Bernabéu, remportant deux titres de champion et quatre Ligues des champions. Il a réalisé un transfert de 100 millions d’Euros en Italie et a continué à marquer des buts lors de ses deux premières saisons, bien qu’il ait eu 35 ans en février.

