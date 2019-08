Mercato-Basket : deux Lionnes rebondissent

Deux Lionnes qui étaient restées sans club depuis quelques mois, vont se relancer en Europe. Il s’agit de Aya Traoré et de Maïmouna Diarra.



Aya Traoré se relance au Portugal



L’ex capitaine des Lionnes, Aya Traoré, poursuit l’aventure portuguaise. Elle s’est engagée avec le GDESSA/Barreiro.



Pour sa troisième saison au Portugal, Aya Traoré sera cette fois sous les couleurs du Gdessa. La Lionne rejoint le Gdessa en Ligue Féminine.

A 36 ans, l’ailière sénégalaise reste sur une bonne dynamique avec 17.8 points, 9.8 rebonds, 1.8 passe et 1.9 interception en moyenne pour ses 9 rencontres disputées avec le CAD Coimbra (2018-2019).



Maïmouna Diarra rebondit en LF2 espagnole



L’équipe féminine de Sant Adria (LF2 Espagne) annonce l’arrivée dans ses rangs de l’intérieure sénégalaise Maïmouna Diarra.

Vice-championne de l’AfroBasket 2019, Maïmouna Diarra s’est engagé avec Sant Adria. Le club espagnol a officialisé la signature de la Lionne pour 2019-2020, via son compte twitter. Auparavant, Maïmouna Diarra (28 ans, 1m98) a évolué avec le CD Adenlatados en LF2 espagnole toujours.

