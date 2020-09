Mercato - City offre le "Paradis" à Messi: 328,2 milliards FCfa sur 5 ans, 163 milliards FCfa de prime de signature Manchester City est prêt à tout pour s'offrir Lionel Messi, en guerre froide avec Barcelone. Le club anglais lui propose un contrat qui ne sera sans doute pas égalé durant de longues années, car c'est tout simplement hilarant.

Manchester City a mis sur la table deux cent cinquante millions d'euros (environ 163 milliards FCfa), rien que pour la prime de signature, car il viendra libre.



Mais l'offre salariale est plus que démoniaque: 500 millions d'euros en 2 ans, soit 100 millions d'euros par an pendant trois ans et les deux autres, il filera en MLS, à New York, l'autre équipe détenue par City. Soit 328,2 milliards FCfa.



Si ce n'est pas le "paradis" sur terre...



