Mercato: Crépin Diatta convoité par le PSG

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juin 2019

Si le Paris Saint-Germain va chercher de grands noms pour se renforcer durant ce mercato d'été, le club de la capitale doit également préparer le futur. Selon les informations du média spécialisé Paris United ce mardi, le directeur sportif parisien Antero Henrique a récemment discuté avec les agents de l'ailier du Club Bruges Krépin Diatta (20 ans).



Auteur d'un but et de quatre passes décisives en 13 apparitions en Jupiler Pro cette saison, le jeune talent sénégalais plaît au PSG pour étoffer l'effectif à la disposition de l'entraîneur parisien Thomas Tuchel. Recruté pour 2 millions d'euros par Bruges en janvier 2018, Diatta représenterait un pari sur l'avenir pour Paris.



Par maxifoot

