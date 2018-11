Mercato: Idrissa Gana Guèye pisté par le Paris Saint-Germain

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Novembre 2018 à 09:17



Pour renforcer son milieu de terrain, le staff parisien scrute les joueurs susceptibles de porter le maillot du club francilien.



Ainsi l’on pense à Abdoulaye Doucouré (Watford), Michaël Cuisance (Borussia Mönchengladbach) ou encore Aaron Ramsey (Arsenal) mais aussi à Idrissa Guèye.



Le Sénégalais de 29 ans, auteur de 11 matchs en Premier League cette saison, intéresse l’entraîneur Thomas Tuchel. L’ancien lillois qui porte le maillot d’Everton est, pendant deux saisons l’un des meilleurs à ce poste en Angleterre.



Et le club de la capitale est en quête de ce profil pour muscler son milieu. On se demande si les Toffees sont prêts à le laisser filer. Gana Guèye a fait un passage en France (Lille) avant de jouer en Angleterre.

