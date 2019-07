Mercato : Idrissa Gana Guèye rejoint le PSG Le milieu de terrain des "Lions", Idrissa Gana Guèye a finalement rejoint le Paris Saint Germain. Démarché depuis la saison dernière, le transfert du joueur d’Everton est finalement acté pour 32 millions d’euros, selon la RFM qui cite le média anglais, Sky Sport. Finaliste de la Can 2019 avec le Sénégal, Ie joueur formé à Diambars s’est particulièrement illustré lors de cette compétition, inscrivant notamment un but.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|



