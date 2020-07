Mercato: Kalidou Koulibaly désiré à la Juve par Cristiano Ronaldo pour 100 millions d'euros L’attaquant portugais aurait demandé des efforts supplémentaires pour compléter l’équipe et les bianconeri seraient prêts à payer les 100 millions demandés par De Laurentiis, président de Naples.

Christiano Ronaldo regarde l’avenir avec un optimisme modéré, le champion portugais aimerait jouer dans une Juventus encore plus forte. selon les rapports de Don Balon rap-porté par arneapoli , l’attaquant portugais a indiqué un recrutement nécessaire en défense pour la saison prochaine. Le défenseur qu’aurait conseillé les Portugais, serait Kalidou Koulibaly . selon la même source citée, les bianconeri sont prêts à satisfaire la demande du président De Laurentiis pour son défenseur.



Pour vendre son roc, le président napoitain voudrait environ 100 millions d’euros,un chiffre,qui selon les Espagnols ne serait pas impossible à atteindre pour le club de la Juventus. Cristiano Ronaldo a demandé un dernier effort sur le marché à la direction pour une équipe capable de se battre pour les objectifs définis au début.



Nous verrons si la rumeur en provenance d’Espagne peut trouver une réponse efficace dans la réalité dans les semaines à venir.



