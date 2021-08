Mercato: Keita Diao Baldé retourne en Italie Keita Diao Baldé quitte officiellement l’AS Monaco. Invité au départ, l’attaquant sénégalais signe son retour en Serie A. Déjà prêté ces deux dernières saisons, à l’Inter puis à la Sampdoria jusqu’en mai dernier, le joueur de 26 ans a toujours la cote en Italie. Dans les dernières heures du mercato, Cagliari est entré en contact avec le club princier et tentait d’obtenir la venue de l’international sénégalais (34 sélections, 5 buts) d’ici minuit.

Arrivé de la Lazio de Rome après de bonnes performances chez le club italien, le transfert de l’attaquant sénégalais paraissait être une bonne affaire pour l’AS Monaco, qui a déboursé 30 millions d’euros en août 2017 pour s’attacher des services du joueur formé au FC Barcelone. Malheureusement, ce ne fût pas le cas.



Même s’il n’a pas véritablement déçu, inscrivant 16 buts et délivrant 15 passes décisives en 60 rencontres, Keita Diao Baldé s’est éteint dans les choix des entraineurs qui l’ont eu à Monaco. Ces dernières semaines, il était annoncé dans le viseur pour un retour à l’Inter Milan. Mais, la piste menant vers les Nerazzurri semble éteinte.



En Italie et selon les informations de Gianluca Di Marzio, trois autres clubs s’étaient positionnés pour le joueur prêté à la Sampdoria la saison dernière. L’ayant déjà voulu signer l’été dernier, Valence voulait aussi faire venir Keita Baldé. Mais le Club Ché, tout comme Watford et Fenerbahçe, ont été dépassés par Cagliari. Un contrat de trois ans a été proposé au joueur sénégalais.



