Mercato - Koulibaly à Manchester City, c'est 54 milliards F CFA, 5 ans de contrat La presse italienne et anglaise est catégorique sur le fait que le défenseur sénégalais, Kalidou Koulibaly sera citizen la saison prochaine, avec un contrat de 5 ans et 54 milliards de francs CFA.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 08:52

Pressenti partant chaque saison, Kalidou Koulibaly va traverser la Manche cette fois-ci. Le voisin de Manchester United, City a rasé le gazon sous les pieds à ses concurrents dont Liverpool.



Un contrat de 05 ans attend le solide défenseur sénégalais et la transaction tourne à hauteur de 54 milliards F CFA.



Après la France, la Belgique, l'Italie, le capitaine des "Lions" va connaître son quatrième championnat et le plus relevé, la Premier League.





