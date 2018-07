Mercato: Laurent Blanc vers un rebond inattendu au Mexique? Laurent Blanc fait la Une du journal mexicain La Aficion, ce samedi. L’ancien entraîneur du PSG et sélectionneur de l’équipe de France serait ciblé pour prendre la tête des Tigres de Monterrey.

Le jeu des chaises musicales du mercato estival pourrait enfin profiter à Laurent Blanc. C’est ce que croit savoir La Aficion, un journal mexicain. Selon le quotidien, Ricardo Ferretti, l’actuel entraîneur des Tigres, serait en pole pour décrocher le poste prestigieux de sélectionneur du Mexique depuis le départ de Juan Carlos Osorio.



Laurent Blanc serait alors ciblé parmi les entraîneurs susceptibles d’occuper un poste laissé vacant à Monterrey, dans le club où évolue André-Pierre Gignac. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France était annoncé un temps à Londres pour remplacer Antonio Conte à Chelsea. Il a été doublé par Maurizio Sarri.



Ne pas reprendre un club en pleine saison



Sans club depuis son départ du Paris Saint-Germain en juin 2016, Laurent Blanc affirmait ses ambitions en décembre 2017. "Je veux avoir un club en juin et pas en reprendre un en pleine saison. Et il y a une grosse dizaine de clubs qui pourraient m’intéresser car ils auraient les moyens de faire des belles choses." La première partie de la réponse est intéressante. Les pistes espérées s’étant toutes refroidies cet été, Laurent Blanc s’est fait une raison pour la rentrée.



Blanc espère un poste, "mais pas à la reprise"



"Je l'espère (ndlr, un poste) mais pas à la reprise", avait-il lâché dans le Parisien il y a quelques jours. Le temps joue désormais contre lui, et l'espoir d'occuper un banc européen dans une grosse cylindrée s’est pour l'instant envolé. Si l'on se fie à ses déclarations, il va devoir se projeter sur la saison prochaine, alors que celle-ci n'a même pas débuté. L'affaire est mal embarquée. A moins qu'il ne décide de répondre favorablement aux différentes propositions qui pourraient lui être transmises en provenance d'Amérique centrale. Et donc peut-être celle des Tigres.



