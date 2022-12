Mercato / 'Marca' l'affirme : Cristiano Ronaldo va signer à Al-Nassr Selon le quotidien sportif espagnol, Cristiano Ronaldo a décidé de s'engager pour deux saisons et demi en faveur du club saoudien, Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo est sur le point de mettre un terme à sa carrière dans les grands championnats. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United à la suite d'une interview controversée dans laquelle il s'est dit trahi par le club, 'Marca' rapporte qu'il aurait dit "oui" à une offre d'Al-Nassr.



Selon le quotidien sportif espagnol, la star portugaise rejoindra le club saoudien entraîné par Rudi Garcia à partir du 1er janvier prochain. Il devrait signer un contrat de deux saisons et demi, soit jusqu'en 2025.



À 37 ans et après avoir terminé de la pire des façons son histoire et longue aventure avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait finalement décidé de dire adieu au football de haut-niveau.



Actuellement présent au Qatar avec sa sélection du Portugal pour disputer le Mondial, le quintuple Ballon d'Or a l'ultime objectif de ramener la première étoile à tout un pays, pour ce qui pourrait être ses derniers moments sur la scène internationale.

