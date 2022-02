Mercato: Mbappé pourrait prolonger au PSG à une condition Selon 'Le Parisien', Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain sont toujours en négociations pour une prolongation de contrat, mais le joueur français privilégierait un contrat de courte durée.



Le dossier Kylian Mbappé continue de faire parler à Paris. Après sa très grande performance face au Real Madrid, couronnée par un magnifique but qui a offert la victoire aux siens dans les tous derniers instants du matchs, le génie français serait toujours en négociations avec la direction du club parisien, pour une prolongation de contrat.



Selon les dernières informations du 'Parisien', Mbappé ne serait prêt à prolonger au PSG que pour une courte durée, soit un contrat d'une ou deux saisons maximum. L'objectif de la direction du PSG à court terme est que le "génie français", soit toujours un joueur parisien pour la Coupe du Monde au Qatar.



Les négociations pourraient donc avancer en bon terme, même si le natif de Bondy a déjà refusé deux offres de contrat avec un salaire net de 45 millions d'euros par an.



En complément d'information, le journal 'The Independent' affirme que rien n'est signé entre le Real Madrid et Kylian Mbappé, pour le moment. Le joueur n'aurait pas encore pris sa décision quant à son avenir.



Toujours selon la même source, le PSG et l'international français se seraient réunis ce mercredi et "la stagnation du Real par rapport au PSG a été remarquée". Pour contrer une éventuelle offre du Real dans les prochains jours, Paris aurait également augmenté son offre en proposant un salaire d'un million d'euro par semaine, soit 52 millions d'euros par an.

