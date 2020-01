Mercato : Mbappé réclame près de 10 milliards par an au Real Madrid

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020 à 18:42

Selon les informations relayées par le journal Espagnol As, le Français Kylian Mbappé souhaiterait toucher pas moins de 15 millions d'euros par an, pour rejoindre l'écurie merengue, lors du mercato. Sous réserve que les dirigeants madrilènes acceptent, et qu'ils s'entendent avec le PSG, l'attaquant deviendrait ainsi le plus gros salaire du vestiaire du Real, devant Gareth Bale (14 millions d'euros) et Sergio Ramos (11 millions d'euros).



Toutefois, le PSG ne semble pas enclin à laisser partir son jeune prodige et le Real Madrid devra aussi battre des records concernant le montant de transfert s'il souhaite le compter dans son effectif la saison prochaine : on parle d'un minimum de 280 millions d'euros informe le site topmercato.com. De quoi refroidir les dirigeants madrilènes.

