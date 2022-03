Mercato : Neymar ne s'en ira pas du Paris Saint-Germain Si Neymar est l'un des joueurs les plus décriés après l'élimination du PSG en Ligue des Champions, le Brésilien n'envisagerait pas de quitter le Parc des Princes, cet été.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Mars 2022 à 14:39 | | 0 commentaire(s)|

Neymar est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2025. Il reste encore du temps avant que ce contrat n'expire, mais pour le moment, l'esprit du Brésilien est concentré sur le club de la capitale française.



Selon le média 'Goal', tout serait très clair dans la tête de Neymar. Il ne quittera pas le Paris Saint-Germain, du moins pas durant l'été prochain. Les critiques n'auraient rien changé après l'élimination en Ligue des Champions.



Après l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, Neymar avait été l'un des joueurs les plus sifflés par le Parc des Princes aux côtés de son ami Leo Messi.



Si certains pensaient que Neymar pourrait choisir de quitter le PSG cet été en raison du fiasco européen, 'Goal' dément fermement cette possibilité. Des sources proches du joueur auraient assuré au média que Neymar serait heureux à Paris.



Même si Neymar voulait partir, ce qui n'est pas le cas, "Goal" comprend que ce serait difficile. Son salaire et les trois années restantes de son contrat, couplés à la dureté du PSG lorsqu'il s'agit de laisser partir ses stars, compliqueraient les choses.



Après avoir disputé un match avec le Brésil lors de la trêve internationale, l'attaquant est rentré plus tôt que prévu à Paris, en raison d'une suspension pour la dernière journée de la phase de qualifications pour la Coupe du Monde, et a déjà repris l'entraînement au Camp des Loges pour préparer la reprise.

