Mercato - PSG : Tout serait bouclé pour l’arrivée de Lionel Messi !

Vendredi 6 Août 2021

Quelques heures seulement après l’annonce de son départ du FC Barcelone, Lionel Messi serait sur le point de rejoindre le Paris Saint-Germain. L’arrivée de la Pulga dans la capitale française ne ferait plus aucun doute.



Après s’être attaché les services de Kylian Mbappé et Neymar à l’été 2017, le PSG s’apprête à frapper encore plus fort sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale est tout proche de s’attacher les services de Lionel Messi, libre de tout contrat. Le FC Barcelone n’est pas parvenu à conserver son sextuple Ballon d’Or, qui a d’ores et déjà entamé les discussions avec le PSG. Comme révélé par le10sport.com, une proposition a été transmise au clan Messi, et visiblement, l’arrivée de la star argentine à Paris ne ferait plus aucun doute.



Plus aucun doute pour Messi

D’après les informations divulguées par le journaliste Abdellah Boulma sur Twitter, l’arrivée de Lionel Messi au PSG est bel et bien actée. Gerard Romero, qui officie sur Rac1, confirme également que l’Argentin va rejoindre très prochainement le club de la capitale. Un contrat de deux saisons + une en option est évoqué pour la Pulga.

