Mercato : Vers un départ de Cristiano Ronaldo pour la Chine ? Après l’Angleterre et ensuite l’Espagne, Cristiano Ronaldo pourrait se retrouver en Chine avant la fin du prochain mercato. Selon les médias espagnols, le club chinois, Tianjin Quanjian, aurait porté leur choix sur la superstar du Real Madrid.

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Janvier 2018 à 18:55 | | 0 commentaire(s)|

Avec une première partie de saison assez difficile pour le joueur, le départ de Ronaldo ne serait pas une chose surprenante. Un récent sondage d’AS a révélé que 65 % des fans du Real Madrid soutiennent le départ du portugais.

Et aux dernières nouvelles, Cristiano Ronaldo aurait fixé ses conditions pour rester au Real. Ce mardi, El Mundo a révélé que Cristiano souhaiterait terminer sa carrière au Real, mais en gagnant ce que doit gagner un joueur de son statut. Ce dernier considérerait qu’être le 3 e joueur le mieux payé derrière Messi et Neymar, « est un manque de respect ». Il réclamerait désormais un salaire annuel de 40 millions d’euros. Florentino Perez serait-t-il prêt à accepter cette condition ? Si ce n’est pas le cas, on pourrait dans les prochains mois voir Ronaldo en Chine.

Lors du dernier Mercato, Tianjin a essayé en vain de faire signer Wayne Rooney et Diego Costa.



