Mercato: Vers un départ de Neymar au Réal Madrid? C’est la rumeur qui a été largement diffusée dans les médias sportifs espagnols ces derniers temps. L’international Brésilien Neymar est dans le viseur du Réal Madrid, comme l’a laissé entendre le porte-parole du club madrilène.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2018 à 19:09 | | 0 commentaire(s)|

Arrivé au Paris Saint Germain contre un chèque de 222M€, Neymar pourrait être sur la liste de départ. Sachant que Cristiano Ronaldo prend de l’âge, et qu’il ne restera plus pour longtemps au sommet, le Réal Madrid semble déjà envisager d’avoir son remplaçant. Et ce dernier pourrait bien être l’attaquant parisien.

Nos confrères de Sport ont d’ailleurs récemment fait savoir que le rêve du président Florentino Pérez était de s’offrir les services du Brésilien. Cependant, il est évident que les dirigeants parisiens ne se laisseront pas faire dans ce dossier. Il sera difficile pour le président Parisien, Nasser Al-Khelaïfi, de céder Neymar au Réal Madrid.

Inclure Cristiano Ronaldo dans la transaction Mais le Réal compte inclure Cristiano Ronaldo dans la transaction, pour réussir cette opération. En plus de proposer un salaire beaucoup plus important pour l’arrivée du Brésilien, le transfert de Neymar pourrait se négocier à au moins 300 M€.

Malgré cette démarche qui semble efficace pour convaincre le club français, le PSG se montre toutefois très agacé par la direction madrilène accusée de laisser volontairement filtrer des informations sur l’arrivée de Neymar, soit le tiers du budget des Merengues (897 M€). Le président du Réal n’est pas dupe. Il sait qu’une telle transaction mettrait en péril la stabilité financière du Réal Madrid.

Après avoir raté de le recruter en 2013, le Real Madrid serait aujourd’hui disposé à tout faire, pour avoir dans ses rangs, l’international brésilien de 25 ans.



