Mercato: Zidane prépare un gros coup

L’été s’annonce mouvementé dans la capitale espagnole. Alors qu’Antoine Griezmann aurait de nouveau des envies d’ailleurs à l’Atlético, le Real Madrid prépare en effet sa révolution. Le club merengue n’a d’ailleurs pas attendu la fin de la saison pour s’activer et a déjà annoncé la semaine dernière le transfert d’Eder Militao, le prometteur défenseur brésilien du FC Porto, recruté pour quelque 50 millions. Sans doute une mise en bouche...



Car c’est rien de moins que le joueur susceptible de faire enfin oublier Cristiano Ronaldo qui est en effet attendu dans la capitale espagnole. Le retour sur le banc de Zinédine Zidane a évidemment été un premier signe fort, et ce d’autant plus que le Français a reçu l’assurance d’un recrutement cinq étoiles. A ce titre, un nom revient avec insistance, celui d’Eden Hazard, qui n’a jamais semblé aussi proche de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid.



Mais à en croire France Football, Zinédine Zidane aurait déjà ciblé une autre priorité, la même que la saison dernière. D'après l’hebdomadaire, le Français souhaiterait en effet de nouveau recruter Sadio Mané, attendu pour être la première recrue estivale du Real il y a un an. Jusqu’à ce que l’ancien champion du monde ne décide de quitter le banc madrilène et que Florentino Pérez abandonne finalement cette piste.



En un an, fort de ses 17 buts en Premier League et de son importance accrue dans le jeu des Reds, l’international sénégalais a encore pris une nouvelle dimension, volant même la vedette à Mohamed Salah à la pointe de l’attaque de Liverpool. Pour autant, Zizou aurait déjà bel et bien avancé ses premiers pions pour attirer l'ancien Messin...













