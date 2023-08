Mercato des Lions: Ces internationaux sénégalais en zone d'incertitude Libres comme Nampalys Mendy ou poussés vers la sortie comme Pape Abou Cissé ou Alfred Gomis, certains internationaux sénégalais sont encore dans l'incertitude, à un peu plus d'une semaine de la fin du mercato estival. Alors que le mercato estival 2023 s'approche à son sprint final, certains internationaux sénégalais sont encore dans l’inconnu concernant leur avenir. Entre joueurs libres de tout contrat, poussés vers la sortie ou en manque de prétendants, plusieurs raisons expliquent que ces Lions n'ont pas encore décidé de leur avenir.

Si certains de ces footballeurs ne semblent pas pressés à trouver un point de chute, leur situation a forcément une influence sur le mercato de leurs clubs parfois bloqués dans certains dossiers



Nampalys Mendy, libre jusqu'à quand ?



À l'issue de la saison dernière, certains footballeurs sénégalais ont vécu une descente avec leur club et devraient trouver un nouvel employeur, au regard notamment de leur situation contractuelle. Celui qui était dans ce cas est Nampalys Mendy. Longtemps cité un peu partout sur les derniers mercatos, le milieu de terrain est finalement arrivé en fin de contrat chez les Foxes, au mois de juin dernier, et cherche donc un nouveau point de chute. Annoncé dans le viseur du club d'Al-Wehda en Arabie saoudite, l'ancien joueur de l'OGC Nice n'a pas semblé donner suite aux avances de la formation saoudienne, sans doute parce qu'il aimerait poursuivre sa carrière en Europe. Gratuit du haut de ses 31 ans, le champion d'Afrique ne devrait pas manquer des offres intéressantes même si son expérience à Leicester, où il a joué 118 matchs en cinq saisons, n'a pas été des plus rentables



Pape Abou Cissé et Ousseynou Ba dans le loft à L' Olympiakos



Pour les deux défenseurs internationaux sénégalais, l'heure n'est clairement plus à la fête du côté du Pirée. Sur une voie de garage à l'Olympiakos depuis plusieurs mois, Pape Abou Cissé devrait changer d’air cet été. Alors qu'on s'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, un départ semble plus que jamais la meilleure solution, tant l'ancien joueur de l'AS Pikine, écarté du groupe professionnel depuis la préparation estivale, ne compte plus.



Cela arrangerait également la formation coachée par l'Espagnol Diego Martínez qui pourrait avoir l’occasion de récupérer quelques millions pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat dans Le Pirée.



Mais pour autant, les dirigeants de l'Olympiakos ne semblent pas prêts à brader leur champion d'Afrique de 27 ans. En effet, la presse grecque a évoqué une offre d'un peu moins de deux millions d'euros (1,75 M€) d'Al-Gharafa (Qatar) rejetée. D’autres équipes devraient donc se mettre sur le dossier qui pourrait connaître un dénouement tardif. À l'Olympiakos,



Ousseynou Ba est également dans l'incertitude. Pourtant dans le groupe de Diego Martínez lors de la pré-saison, même s'il a été très peu utilisé, le défenseur de 27 ans a été écarté par le technicien espagnol depuis quelques semaines. La faute à l'arrivée successive de Panagiotis Retsos et Jackson Porozo. Ainsi, il a été appelé à plier bagage pendant ce mercato, alors qu'il n’a pas encore de vraie opportunité qui s’est présentée. Comme son compère Pape Abou Cissé, Ba est sous contrat à l'Olympiakos jusqu'en 2024.



Quid de Bouna Sarr au Bayern Munich



Rarement utilisé depuis son arrivée en Allemagne à l'été 2020 (28 matchs pour 10 titularisations), Bouna Sarr ne devrait pas voir sa situation s'arranger. Totalement dépassé dans la concurrence, le latéral droit international sénégalais est prié de quitter la Bavière mais les dirigeants du Bayern Munich peinent à lui trouver une porte de sortie, ce qui pourrait emmener l'ancien Marseillais à aller au bout de son contrat (juin 2024), à défaut qu'il résilie son bail dans les prochaines semaines ou que les Bavarois baissent leur demande.



L'épineux cas Alfred Gomis À Rennes



Lors du dernier mercato hivernal, Alfred Gomis (29 ans) a quitté le Stade Rennais pour retourner en Italie, via un prêt sans option d'achat jusqu'au terme de la saison 2022-2023, de Côme, pensionnaire de Serie B. L'aventure du portier international a été des meilleurs auspices puisqu'il a rapidement retrouvé du temps de jeu jusqu'à disputer 17 matchs de Championnat, tout en encaissant 17 buts pour six clean-sheets conservés.



Non conservé par le club italien et donc de retour de prêt en Bretagne, l'ancien joueur de Dijon est plongé dans la même situation avant son départ : mis à l'écart du groupe professionnel. Et depuis, Rennes et son directeur sportif Florian Maurice lui cherchent désespérément une porte de sortie.

Sous contrat chez les bretons jusqu'en 2025, Alfred Gomis nie tout contact avec d'autres clubs. Qu'arrivera-t-il à la fin du mercato ?



Et si Ballo-Touré restait finalement à l'AC Milan ?



Au cœur d’une mini saga depuis l'ouverture du mercato, Fodé Ballo-Touré restera-t-il à l'AC Milan ? Clairs sur leur intention de se séparer du latéral gauche international, les Rossoneri ont essayé de lui trouver un nouvel employeur. Alors que tout semblait s’imbriquer pour le voir rejoindre Fulham puis Bologne, ce qui était son souhait, les négociations ont été arrêtées. La faute, notamment, à la volonté du joueur de rester en Italie.



Alors que le Werder Brême (Bundesliga) s'était mis d'accord avec l'AC Milan pour un transfert estimé entre 4 à 5 M€, un incroyable retournement de situation pourrait se produire dans ce dossier : selon la presse italienne, le joueur pourrait finalement rester dans l'effectif de Stefano Pioli puisque les Milanais n'entendraient plus recruter un backup pour Théo Hernandez. Mais il reste encore quelques jours de mercato pour tout se décider.



L'éternel cas Saliou Ciss



Saliou Ciss est toujours en joueur libre de tout contrat, et il est plus que jamais difficile d'expliquer. Après une saison 2022-2023 blanche, on imaginait pouvoir retrouver l'ancien Nancéen sur les terrains au tout début de cette nouvelle campagne. Hélas. On devra encore s'impatienter. Malgré sa préparation estivale avec la sélection de l'UNFP, le meilleur latéral gauche de la dernière Coupe d'Afrique des Nations peine à trouver ce tant attendu point de chute. À quelques jours de la fin de ce mercato, il semble difficile de lui prédire une destination.

Wiwsport



