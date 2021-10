Merci aux plus de 10 000 personnes rencontrées à Diass, en 15 Jours (Mamadou Ndione, DG du COSEC) Entre le 23 septembre et le 8 octobre 2021, nous avons fait 63 étapes à la rencontre directe des populations de 14 villages de la Commune de Diass. Nous avons rencontré dans les quartiers et grandes concessions, plus de 10 000 personnes pour échanger sur leurs préoccupations et les esquisses de notre projet.

Nous en avons profité pour réaffirmer l'ancrage BBY, avec pour rappel, les 70% de parrainages collectés par Mamadou Ndione en 2019 et le soutien à notre candidature du collecteur Abdourahmane Niang de Bandia. Le troisième collecteur BBY de Diass était le défunt Maire Afp, Alioune Ciss rappelé à Dieu en juillet 2020. Que Dieu l'accueille au Paradis.



Nous avons durant ces importantes rencontres remercié ceux qui soutiennent ma candidature déjà portée, entre autres, par :



- Assane Sène, SG adjoint section PS et plusieurs responsables socialistes de village



- Abdourahmane Niang, Apr Collecteur



- Malick Pouye, Coordonnateur communal et départemental de Bes du ñakk, conseiller municipal



- Malick Diallo, PS Khalifiste



- Alioune Ndoye Faye, SG Adjoint PDS



- Imam Issa Diouf, SG MRDS



- Ahmed Ndoye de Pastef Bentegne



- Moussa Dione, Rewmi



- Ibrahima Ciss, Conseiller municipal Apr



- Fatou Dione, Conseiller municipal Apr



- Khady Diouf, Conseiller municipal Apr



- Maimouna Diop, Conseiller municipal Rewmi à Yeumbeul qui a transféré son vote à Diass et a rejoint l'Apr



- Plusieurs cadres et personnalités de la société civile de Diass



- Plusieurs chefs de villages, imams et notables de Diass



Merci à la population de la Commune de Diass qui, incha Allah, nous fera gagner largement au soir du 23 janvier 2022.











Mamadou Ndione

DG du COSEC





























