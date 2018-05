"Merci pour tout", le beau message de Ronaldo pour Zidane

Dans un message publié sur son compte Instagram, Cristiano Ronaldo a rendu hommage à Zinedine Zidane, qui a annoncé ce jeudi son départ du Real Madrid à la surprise générale. Le Portugais a souligné "sa fierté" d'avoir évolué sous ses ordres.



S’il a raccroché les crampons il y a maintenant près de douze ans, Zinedine Zidane maîtrise toujours aussi bien l’art de la feinte. Cinq jours après avoir remporté une troisième Ligue des champions de suite aux commandes du Real Madrid, l’ancien maître à jouer des Bleus a annoncé son départ ce jeudi en conférence de presse. Une annonce qui a surpris tout le monde et qui a aussitôt entraîné une vague de réactions sur les réseaux sociaux, notamment du côté des joueurs du Real.



"Merci pour tout"

Comme Sergio Ramos, Dani Carvajal, Marcelo, Toni Kroos, Casemiro ou encore Isco, Cristiano Ronaldo a lui aussi tenu à saluer le travail de Zidane. "Je ne ressens que de la fierté d’avoir été ton joueur. Mister, merci pour tout", a commenté le Portugais dans un message publié sur son compte Instagram. Ensemble, Ronaldo et Zidane ont notamment conquis quatre Ligue des champions: celle de 2014 quand le Français était l’adjoint de Carlo Ancelotti, et les trois dernières.











