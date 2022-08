Mermoz : « le sauveur » pris au piège dans les eaux finit par rendre l’âme Un automobiliste après avoir sauvé des voyageurs pris au piège dans les eaux, a été emporté par les flots. L’incident est survenu vers les coups de 12 heures au niveau du tunnel de Mermoz près du siège d’Atepa et d’Olympic club.

Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 12:28

Des témoins oculaires du drame reviennent sur les faits, Samba Diouf, l’un d’eux raconte : « Lorsque ma voiture s’est éteinte dans les eaux, il arrive juste derrière moi, sa voiture s’est éteinte. Je lui ai demandé de ne plus rallumer le véhicule. Après avoir accepté de suivre mes consignes, il m’a demandé de l’aider à pousser le véhicule. »



« Après avoir fait remonter le véhicule, il a aidé ceux qui étaient dans l’autre véhicule 4x4. C’est par la suite qu’il est redescendu pour récupérer des papiers dans son véhicule, c’est en ce moment que l’eau l’a emporté. Il a soulevé sa main en guise d’appel à l’aide hélas, je ne sais pas nager. C’est dans ces circonstances qu’il a rendue l’âme ».



Plus en verve, Madame Dabo a soutenu : « nous étions pris au piège dans les eaux. Il a nous a aidé c’est au moment où il tentait de récupérer ses papiers qu’il a été engloutit par les eaux ». « Mais je pense qu’il a dû trébucher et tomber. L’action est allée trop vite l’eau a stagné près d’une heure. Et nous étions tombé en panne parce que l’eau a atteint un niveau exponentiel », a-t-elle partagé.



