Message à la Nation : Macky Sall tire sa révérence après 12 ans au pouvoir Le discours du Nouvel An a revêtu une signification toute particulière cette année pour le Sénégal. En effet, c'est dans cet ultime discours que le Président Macky Sall a fait ses adieux au peuple sénégalais après avoir dirigé le pays pendant douze années consécutives.



Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 21:56 | | 0 commentaire(s)|

Au Palais de la République, dans une allocution empreinte de rétrospection et de reconnaissance envers ses concitoyens, le Président sortant a dressé un bilan éloquent des réalisations et des évolutions majeures du Sénégal durant son mandat.



Parcourant les avancées économiques, sociales et infrastructurelles, Macky Sall a souligné l'essor significatif du pays sous sa gouvernance. Depuis les progrès dans le secteur de l'énergie jusqu'aux améliorations notables dans l'éducation et la santé, il a mis en lumière les multiples facettes de l'évolution sénégalaise.



Cependant, au-delà du bilan, le Président sortant a également lancé un appel vibrant à la préservation de l'unité et de la paix nationale. Soulignant l'importance cruciale de maintenir ces valeurs fondamentales, il a exhorté les Sénégalais à œuvrer ensemble pour le bien-être et la prospérité continue du pays, au-delà des clivages politiques ou sociaux.



Ce discours, chargé d'émotions et de reconnaissance envers le peuple sénégalais, a marqué la fin d'une ère politique, ouvrant la voie à une transition et à de nouvelles perspectives pour le pays. Alors que Macky Sall tire sa révérence, l'avenir du Sénégal s'annonce empreint de défis et de promesses, sous l'œil attentif et engagé de ses citoyens.

