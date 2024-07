Message d'Amadou Bâ: Tristesse et appel à l'action, suite au drame migratoire au large de la Mauritanie Dakar, Sénégal – C’est avec une grande tristesse qu'Amadou Bâ, ancien Premier ministre du Sénégal, a exprimé ses condoléances et sa consternation face à la tragédie survenue au large des côtes mauritaniennes. Dans une déclaration pleine d'émotion, il a réagi à la perte tragique de 89 migrants sénégalais qui ont péri, en tentant de rejoindre l'Europe.



Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024 à 18:32 | | 0 commentaire(s)|

La pirogue, partie des frontières sénégalo-gambiennes, transportait 170 passagers, parmi lesquels des hommes, des femmes et des enfants, tous cherchant à échapper à la misère et à trouver un avenir meilleur. Ce drame met en lumière le désespoir qui pousse de nombreux Sénégalais à risquer leur vie en mer, pour un espoir de vie plus digne.



Amadou Bâ a remercié les garde-côtes mauritaniens pour leur intervention courageuse, ayant permis de sauver neuf survivants, dont une fillette de cinq ans et de récupérer les corps des victimes. Il a souligné l'importance de reconnaître les dangers de la migration irrégulière et a plaidé pour la création de conditions de vie plus dignes et d'opportunités économiques au Sénégal.



" Ce drame nous rappelle cruellement les dangers de la migration irrégulière et les conditions inhumaines auxquelles sont confrontés ceux qui choisissent cette voie désespérée ", a déclaré Bâ. Il a appelé à un engagement renouvelé pour bâtir un Sénégal où chacun peut espérer prospérer, soulignant la nécessité d’unir les efforts pour changer cette sombre réalité.



Aux familles endeuillées, Amadou Bâ a adressé ses condoléances les plus sincères, espérant que ses prières et son soutien apportent un réconfort en ces moments de deuil. Il a conclu en appelant à une prise de conscience collective pour prévenir de tels drames à l'avenir et renforcer les structures de soutien pour les jeunes et les familles vulnérables.



Dakar, le 6 juillet 2024





Amadou Bâ, ancien Premier Ministre du Sénégal

