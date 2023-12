Message de Vieux Thiane : « Excellence M Macky Sall, je ne vous écris pas pour vous critiquer ou vous dénigrer…Cependant… » Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, je ne vous écris pas pour vous critiquer ou vous dénigrer, car vous êtes notre Président et je vous dois le respect qui vous est dû. Cependant

Mesdames et Messieurs, il vous revient d'exercer votre jugement en tant que citoyens sénégalais et citoyennes sénégalaises. Dans notre pays, de jeunes entrepreneurs se consacrent au développement de notre nation. Ils investissent et déploient des efforts considérables pour garantir la prospérité du pays. Ils accordent leur aide aux jeunes en leur offrant des bourses de formation, en les aidant à trouver des stages et des emplois. Ils forment également les jeunes et les accompagnent dans la recherche d'opportunités.



Deux mois avant la cérémonie de graduation, ils invitent le Président de la République et son Premier Ministre. Malheureusement, jusqu'à la date fatidique, ils n'ont ni envoyé de représentant, ni même répondu à nos courriers.



Tout au long de cette période, nous les voyons à la télévision, faisant la promotion d'influenceurs. Ils reçoivent des politiciens qui n'apportent aucune contribution significative à leurs quartiers.



Pendant ce temps, nous avons rassemblé plus de 3 000 jeunes qui aspirent à suivre une formation, à trouver un emploi ou tout simplement à bénéficier de discours motivants de nos autorités.



Monsieur le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall, je ne vous écris pas pour vous critiquer ou vous dénigrer, car vous êtes notre Président et je vous dois le respect qui vous est dû.



Cependant, j'aimerais que vous examiniez à nouveau la façon dont les jeunes entrepreneurs sont traités et que vous apportiez un soutien encore plus important à la jeunesse sénégalaise. Monsieur le Président de la République, En 2018, j'ai adressé une correspondance à votre bureau et vous y êtes mentionné. En 2019, j'ai envoyé une lettre au palais de la République afin d'organiser le Salon international de l'étudiant sénégalais, à l'instar des autres pays africains.



Jusqu'à ce jour, Monsieur le Président, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part concernant cette demande. Je m'excuse, Monsieur le Président, mais depuis lors, nous vous avons souvent vu à la télévision parler de votre volonté d'aider les jeunes. Or, ce sont ces mêmes jeunes qui risquent leur vie en traversant la mer pour rejoindre l'Europe. Il est important de rappeler que le but de ce salon était d'inviter 5 000 jeunes qui se sont déjà inscrits sur mes plateformes éducatives, qui sont aujourd'hui les plus visitées par les jeunes.



En effet, ces plateformes diffusent des informations sur l'emploi, la formation, les concours, les examens, les stages et les opportunités d'études. J'ai réussi à constituer une base de données de 368 000 jeunes grâce à ces plateformes. Monsieur le Président, si vous êtes réellement attaché à la jeunesse sénégalaise, nous avons besoin de plus de considération. Je tiens également à vous rappeler que vous n'avez pas fait le bon choix concernant le ministre de la jeunesse.



Ce message est rédigé par Monsieur Vieux Thiane,

Président du Mouvement Union Pour un Sénégal (USM) - Défar Sénégal,

Titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation.



