Message de félicitations de l'ancien Président Abdoulaye Wade au Lions du Sénégal L’équipe nationale est certainement la seule entité autour de laquelle les hommes politique font l’unanimité. Après leur brillante prestation hier, face au Pologne, les hommes de Aliou Cissé ont été félicités par presque tous leaders politiques. In extenso, le message de félicitations de l’ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, adressé aux "Lions".

A Cheikhou Kouyaté, capitaine de l’équipe des "Lions"

et Aliou Cissé entraîneur,

Au 12ème Gaïndé

A tous les accompagnateurs,



Le Sénégal vient de renouer avec une tradition de victoires au plus haut point en battant la Pologne par 2 à 1.



Laissez-moi vous féliciter et vous dire, une fois de plus, toute ma fierté d’être de la nation qui gagne, gagne et, s’il plait à Dieu, gagnera. En avant, les lions, mes lions !









-Abdoulaye Wade



