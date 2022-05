Message de l'Intersyndicale, SYNPICS-CNTS : « Vaillants travailleurs de la RTS, qu'est-ce que vous n'avez pas enduré… » Eh oui! Vaillants travailleurs de la RTS, qu'est-ce que vous n'avez pas enduré comme persécutions, brimades et humiliations dans l'entreprise, alors que votre seul tort est d’être dignes dans le travail et libres de rester dans vos organisations syndicales de préférence.

Chers Travailleurs de la RTS,

Chers camarades de Intersyndicale SYNPICS- CNTS



Bonne fête du travail et Déwéneti!



L'Intersyndicale, SYNPICS-CNTS, à l'occasion du traditionnel 1er mai,vous adresse toute sa compassion.



Eh oui! Vaillants travailleurs de la RTS, qu'est-ce que vous n'avez pas enduré comme persécutions, brimades et humiliations dans l'entreprise, alors que votre seul tort est d’être dignes dans le travail et libres de rester dans vos organisations syndicales de préférence. Au prix de votre dévouement dans le travail et dans la liberté, vous obtenez des sanctions, des mises à l'écart au lieu de responsabilités pour votre revalorisation et celle de vos tâches.



C'est tant mieux, dans un contexte où les responsabilités obéissent au degré d'engagement de l'agent aux côtés de la Direction Générale, dans un nouvelle "association de laudateurs " qualifiée de « syndicat à la solde de leur bienfaiteur », qui sème le désordre et la diversion dans l'entreprise, et porté sur les fonts baptismaux aux forceps et au niveau de flagornerie et de l'insolence. Hélas, un véritable syndicalisme opportuniste pour ne pas dire « alimentaire », quelle triste réputation !



Chers camarades, Chers travailleurs

L'Intersyndicale vous exhorte àensemble,veiller sur les intérêts de notre chère entreprise donton n’a jamaisautant infligé pires balafres de son histoire et qui ont fini d'enlaidir son emblématique face.



La RTS, réputée pour son prestige et son rôle, ô combien important dans le service public de l'audiovisuelfait l'objet et c'est regrettable, d'un partage du gâteau, avec comme premiers servis le directeur général et certains de ses collaborateurs qui, enfin, ont fait main basse sur les



véhicules qu'ils ont acquis à vils prix. Ce qui est un grave scandale ! Nous vous promettons de suivre ce dossier nébuleux parmi tant d’autres !



La fête du 1er mai étant une des occasions pour nous adresser à vous. Nous renouvelons notre engagement à poursuivre le combat contre l'injustice érigée en règle par la Direction Générale et vous assurons que quel que soit le prix, nous ferons face afin de libérer la RTS de ces mains inexpertes.



Une RTS dont la gestion calamiteuse, catastrophique et nébuleuse, de jour en jour maquillée et dissimulée à travers des apparitions sur nos antennes de son Directeur Général quine cessentd’écœurer les téléspectateurs "frustrés" et même les observateurs.



Comment peut-on bloquer délibérément les subventions aux syndicats et faire preuve de « bienfaiteur » d’un mois de ramadan finissant à des imams, prêcheurs et animateurs(qui ignorent la situation) alors que la religion recommande de « payer ses dettes avant de faire l’aumône » ?



Comment vouloir, de manière délibérée refuser de reverser l’argent de la coopérative, de la mutuelle et de l’IPM sous prétexte de faire la guerre à des syndicalistes ? Qu’elle aberration ! Quelle rancœur ?



Comment peut-on exposer des agents en bloquant pendant une année, la seule issue de secours des agents, sans se soucier de leur sécurité, sous prétexte de vols, que les caméras de surveillance à coût de millions n’ont pu détecter, et dont les auteurs sont connus, identifiés, et l’affaire camouflée ? Quelle injustice !



Nous aurons l'occasion d'éclairer votre lanterne sur plusieurs sujets révélateurs de ces manquements très prochainement.

Bonne fête et bon courage !



Vive l'Intersyndicale SYNPICS-CNTS !

Toujours debout pour la bonne cause et la dignité !

Vive la RTS !





Pour l’intersyndicale SYNPICS-CNTS



Moustapha Cissé Cheikh Brahim Ndiaye



