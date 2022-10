Message : les remerciements de Mme Amy Mbacké l’ex Directrice de la DAGE Un soir du 11 juillet 2019, le Président de la République m’avait honoré en me nommant Directrice de l’Administration Générale et de l’Equipement (DAGE) du ministère de l’emploi, de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion (MEFPAI).

Aujourd’hui ma mission s’arrête au sein de ce département oh combien stratégique après 3 ans de loyaux services et je rends grâce à Allah le tout puissant.



Je quitte avec le sentiment d’avoir accompli mon devoir de commis de l’état.



A SEM le président de la République, Macky Sall, je voudrais exprimer ma profonde gratitude pour la confiance ainsi placée en moi pour exercer de si hautes fonctions dans l’administration sénégalaise.



Monsieur le Ministre et frère Dame Diop Dix Diop, j’éprouve une grande fierté pour l’opportunité que vous m’aviez donné.



A mes collaborateurs, les mots ne suffiront jamais à faire l’éloge de vos réalisations, et la qualité de votre travail.



A ma famille biologique comme politique, je vous remercie sincèrement d’être toujours à mes cotés! Je vous suis très reconnaissante.



A Mme le ministre Mariama Sarr, je lui souhaite pleins succès.



Ensemble pour d’autres défis et d’autres challenges très bientôt incha hala.



