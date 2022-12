Message "sensible" de Ousmane Sonko aux Sénégalais : "C'est pour vous que YAW se bat, ce n'est pas intéressant si vous n'êtes pas impliqués" La Conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi a fait face à la presse ce mercredi, pour s’adresser aux Sénégalais, dans le cadre de ses activités à venir. Mais il faudra bien la présence forte du peuple sénégalais auprès des acteurs politiques qui mènent un combat noble.

C’est du moins l’avis du membre de la Conférence des leaders de Yewwi, Ousmane Sonko, qui appelle à un rassemblement populaire le 30 décembre prochain et celui du 6 janvier 2023 à la place de la Nation. « i[Nous avons besoin du peuple sénégalais dans ce combat. C’est pour vous que la coalition Yewwi Askan wi se bat. Il n’est pas alors intéressant de mener une lutte dans laquelle vous n’êtes pas impliqués »]i, adresse le leader de Pastef aux Sénégalais, à l’occasion de la conférence de presse des leaders.



L’heure est grave !, semble dire le patron de Pastef, qui avertit, en estimant qu’en se dédouanant de toute responsabilité, le peuple va laisser passer sa chance d’un développement à tous les niveaux. « Il ne faut pas rester insensible à ce qui se passe actuellement. Nous savons tous que ce régime est finissant, mais il est là. Alors soyons debout, unis et marchons vers les prochains rendez-vous pour montrer à Macky Sall que c’est tout un peuple qui lui a tourné le dos » , dira encore le président du parti Pastef les Patriotes et membre de la Conférence des leaders de Yewwi Askan Wi.

