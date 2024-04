Messages xénophobes de Tahirou Sarr de plus en plus relayés : Le CNRA demande aux médias d’y mettre fin Réagissant suite à la diffusion de plus en plus notée de messages xénophobes contre certaines communautés, de nationalité sénégalaise, ou établies au Sénégal, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel durcit le ton.

Dans un communiqué parvenu au Groupe Leral, l’autorité relève que « depuis quelques temps, des médias audiovisuels servent de tribune ou de cadre à Monsieur Tahirou Sarr, en diffusant ou en relayant ses propos susceptibles d'inciter à la haine, à la discrimination, au racisme, à l'intolérance, à la stigmatisation, à l'exclusion envers une communauté ou d'installer des troubles sociaux et des tensions entre Etats voisins appelés à vivre en bonne intelligence et en harmonie ».



En ce sens, le Conseil national de régulation de l’audiovisuel souligne que « la diffusion de tels contenus est strictement interdite par la réglementation, notamment la Constitution et les Cahiers des charges des médias audiovisuels. Selon la Constitution, le peuple du Sénégal souverain affirme sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous les peuples du monde ».



C’est pourquoi, selon le communiqué, le CNRA appelle instamment les médias audiovisuels, quel que soit leur mode de diffusion, à mettre un terme définitif á de pareils manquements en s'interdisant, conformément à leur Cahier des charges, la diffusion de contenus ou propos de nature à porter atteinte à la vie en communauté ou à constituer une menace sur la cohésion sociale et sur la cohabitation pacifique entre les peuples sous peine de s'exposer aux sanctions prévues par la règlementation.

