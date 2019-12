Messe de Noël: le Pape François célèbre l'amour "gratuit" Lors de sa traditionnelle homélie de Noël, le souverain pontife a rappelé aux catholiques que "Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire".

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Décembre 2019 à 13:14 | | 0 commentaire(s)|

Le Pape François a célébré mardi soir l'amour "inconditionnel" et "gratuit" face à la logique marchande, lors de sa traditionnelle homélie de Noël devant des milliers de fidèles.



Un amour "gratis"



" Noël nous rappelle que Dieu continue d'aimer tout homme, même le pire ", a souligné le chef des 1,3 milliard de catholiques dans le monde, lors de la messe de la nuit de Noël dans la somptueuse basilique Saint-Pierre de Rome.



" Son amour est inconditionnel " et " gratis " même si " tu peux avoir des idées erronées ", a insisté le pape, en soulignant que c'est " la gratuité " de ce type d'amour qui " répand la paix et la joie ".



La messe de la nuit de Noël commémore dans la tradition chrétienne la naissance de Jésus de Nazareth à Bethléem. Mais aucun texte du Nouveau testament ne précise le jour et l'heure de naissance. Sa célébration le 25 décembre a été choisie au IVème siècle en Occident, ce qui permettait à la circoncision de Jésus (longtemps inscrite dans le calendrier) de tomber le 1er janvier.



Savoir "dire merci"



S'exprimant sous le baldaquin dessiné par le Bernin, où seul le souverain pontife est autorisé à célébrer la messe, François a aussi demandé mardi soir aux fidèles de ne pas oublier de " dire merci ", notant que " c'est le meilleur moyen pour changer le monde ".



" N'attendons pas que notre prochain devienne bon pour lui faire du bien, que l'Eglise soit parfaite pour l'aimer, que les autres nous considèrent pour les servir. Commençons les premiers ", a encore conseillé le Pape.



François, qui vient de fêter ses 83 ans, doit adresser son septième message de Noël "Urbi et orbi" ("à la ville et au monde"), ce mercredi en mi-journée, devant les fidèles massés sur la place Saint-Pierre, un vaste tour d'horizon des zones de conflits de la planète.



Ambiance festive à Bethléem

Des chrétiens venus du monde entier se sont également rassemblés près de la basilique de la Nativité à Bethléem, l'endroit exact où serait né Jésus. Dans une ambiance festive, Palestiniens et étrangers ont assisté au défilé de scouts habillés de bleu, jaune ou beige, paradant au son de cornemuses et tambours autour de la place de la Mangeoire, en face de la basilique.



Retour d'un morceau du berceau original de Jésus



" La basilique est superbe et elle rend réel ce que l'on apprend dans la Bible ", s'est enthousiasmée Laneda, une Américaine venue en famille. " Tout est tellement chargé de sens ici ".



Cette année, les festivités sont marquées par le retour en Terre sainte d'un morceau de bois que l'Eglise présente comme une partie du berceau original de Jésus, un don du Pape François qui a été réceptionné à Jérusalem puis transféré fin novembre en grande pompe à Bethléem, après 1300 ans en Europe. Une structure de bois qui a " quitté la Terre sainte vers l'an 640 ", a précisé le custode de Terre sainte, Francesco Patton.

















bfmtv avec AFP



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos