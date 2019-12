Messi, Ballon d'or: Gilles Verdez crie au racisme contre Mané

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Messi, vainqueur du Ballon d'or. Plusieurs médias ont annoncé l'info avant l'officialisation ce soir. Fervent supporter de Sadio Mané, le journaliste et chroniqueur français, Gilles Verdez ne veut pas croire à ce verdict. il crie au scandale sur Twitter: "Si Messi, joueur extraordinaire au demeurant, est Ballon d’Or, ce Ballon d’Or mythique, cette récompense adulée, perd toute crédibilité.



On peut aussi lui donner à vie, mais le joueur de l’année est Sadio Mané. Visiblement sa couleur dérange. Je suis révolté"

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos