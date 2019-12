Messi: "J’ai eu mal quand Cristiano Ronaldo a remporté son cinquième Ballon d’Or" La Superstar de Barcelone, Lionel Messi a été sacré premier joueur à remporter six Ballon d’Or lors d’une cérémonie qui s’est déroulée à Paris lundi soir (2 décembre). Avant la cérémonie , Messi et son grand rival Cristiano Ronaldo, qui ont tous deux dominé le Ballon d’Or pendant une décennie entre 2008 et 2017, étaient à cinq avant le sacre de la superstar de Barcelone, lundi.







Dans un entretien à ‘France Football’, il a laissé croire que l’égalisation de Cristiano Ronaldo à cinq Ballons d’Or partout en 2017 l’a poussé à se retrousser les manches : “D’un côté, j’appréciais d’en avoir cinq et être le seul dans ce cas-là. Quand Cristiano a égalisé, je reconnais que ça m’a fait un peu mal. Je n’étais plus tout seul au sommet. Mais c’était logique, même si c’était bien quand j’étais tout seul à cinq.”



“Étais-je frustré ces dernières années? Disons que j’ai compris pourquoi je n’ai pas gagné. En tant qu’équipe, nous n’avions pas atteint notre objectif principal, qui était de gagner la Ligue des champions, ce qui vous donne plus de chances de remporter le Ballon d’Or.”



“Lorsque Cristiano Ronaldo a gagné, c’est parce qu’il avait réalisé de grandes saisons en remportant la Ligue des champions et en étant décisif. C’était mérité, je ne pouvais pas faire grand chose”.



“Est-ce que j’ai ressenti l’injustice? C’est à vous de me dire si le Ballon d’Or est attribué au meilleur joueur ou à celui qui profite de la meilleure saison.”



“Cela dépend aussi des goûts individuels. Certains préfèrent Cristiano, d’autres moi-même ou Neymar ou [Kylian] Mbappe. Les gens ont le droit de choisir celui qu’ils préfèrent. ”



Interrogé sur la déception que ressent Ronaldo, et qui fut apparente lundi puisqu’il n’a jugé bon venir féliciter son grand rival, Messi a répondu intelligemment

“Est-ce que je comprends la frustration de Ronaldo? C’est quelque chose que nous vivons, ressentons et exprimons selon notre propre manière d’être.



“Une fois encore, les titres collectifs sont la chose la plus importante, même si les trophées individuels sont enrichissants. Lorsque le Ballon d’Or vous échappe, chacun réagit à sa manière. Mais quand vous êtes un athlète de haut niveau, vous voulez toujours gagner. ”

