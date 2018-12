Messi, Modric… L’énorme punchline d’Ibrahimovic sur le Ballon d’Or !

Alors que Luka Modric a mis fin à l'hégémonie de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en remportant son premier Ballon d'Or, Zlatan Ibrahimovic pointe du doigt l'influence de Florentino Pérez.



En Catalogne, on ne digère pas la cinquième place de Lionel Messi au Ballon d'Or. Il faut dire que c'est un joueur du Real Madrid qui a mis fin à l'hégémonie de l'Argentin et de Cristiano Ronaldo qui se sont partagés les dix derniers Ballons d'Or. En effet, Luka Modric, finaliste de la Coupe du monde et vainqueur de la Ligue des Champions, a décroché pour la première fois, la distinction individuelle la plus importante.



Quand Ibrahimovic ironise sur l'influence de Pérez

Et visiblement, Zlatan Ibrahimovic ne semble pas non plus partager l'avis des journalistes de France Football. Dans une interview accordée à Fox Sports, le Suédois a ainsi souligné l'influence importante de Florentino Pérez dans l'attribution du Ballon d'Or : « Nous savons maintenant que pour gagner le Ballon d’Or face à Messi, ce n’est pas avec Cristiano Ronaldo, mais Florentino Perez. »









