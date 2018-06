“Messi devrait avoir honte” Une volée de bois vert… Emmanuel Petit a vertement critiqué un Lionel Messi dont il dénonce fermement le comportement depuis le début de la Coupe du monde. Une attitude "honteuse" à ses yeux.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Juin 2018 à 16:37 commentaire(s)|

"Excusez mon langage mais l’Argentine ressemble à de la m… C’était honteux de les regarder. De voir Messi, marcher sur le terrain avec la tête basse, il devrait avoir honte."



Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Emmanuel Petit, qui s’exprimait pour Paddypower, n’a pas du tout aimé la prestation de l’Aliceleste lors de ses deux premiers matches de la Coupe du monde en Russie. Principalement lors du revers concédé face aux Croates (0-3). Il leur reste un match face au Nigeria, ce sera celui de la qualification ou de l’humiliation en règle.

Et loin des louanges qui accompagnent souvent ses prestations en club, cette fois Messi en prend pour son grade. "Je ne suis d’ailleurs pas désolé pour lui. Quand ça ne va pas pour lui, il ne répond pas sur le terrain, il ne réagit pas. Ce n’est pas un leader. Il n’est pas à la hauteur de Ronaldo de ce point de vue. Messi est un des meilleurs joueurs de tous les temps, mais il doit montrer cette mentalité. Il doit se réveiller !", ajoute Petit.

Un propos de l’ancien milieu de terrain champion du monde avec les Bleus qui n s’arrête pas à Messi, Jorge Sampaoli est également pointé du doigt pour "ses nombreuses erreurs", à commencer par le choix des joueurs. Le finaliste de la dernière Coupe du monde a plus que jamais besoin d’un sursaut d’orgueil. Messi et consorts ne manqueront pas d’arguments tant les critiques viennent de toutes parts.















www.24matins.fr



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook