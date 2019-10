Messi ou Ronaldo ? Mané donne sa préférence ! Sadio Mané s’est invité dans le dossier de comparaison entre les deux monstres du football mondial, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Octobre 2019

Chacun y va de son commentaire quand il s’agit de choisir entre les deux extra-terrestres. Interrogé sur sa position dans ce vaste débat lundi dernier dans l’Emission Talents d’Afrique, l’international sénégalais a donné une réponse brève aux médias sans pour autant trop se mouiller.

“Je suis pour les deux. Ils sont de très grands joueurs et je les aime tous les deux”, a-t-il répondu. Désormais, le monde sportif connaît l’avis de Sadio Mané sur la comparaison entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

Sport.fr



