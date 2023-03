Mesure portant baisse du loyer : Vers un soulagement ou une énième déception de gorgorlou ? Tribune-Va-t-on vers un soulagement ou une énième déception de gorgorlou ? Car, en 2014, la première annonce de la loi sur la baisse avait été saluée avec soulagement chez les populations, exténuées par le coût exorbitant du loyer. Malheureusement, cette joie fut de courte durée, car les prix avaient très vite repris l’ascenseur. Aussi, il serait intéressant aujourd’hui de savoir comment le chef de l’État compte-t-il s'y prendre pour les faire baisser, au moment où ceux des denrées et des matériaux de construction flambent comme pas possible. Après avoir publiquement déclaré son impuissance, avouant au passage ne pas disposer de moyens pour contraindre les bailleurs à baisser le coût du loyer, de quels moyens dispose actuellement le Président Sall pour tordre le bras aux bailleurs ?

C’est aujourd’hui 1er mars qu’entre en vigueur la mesure portant baisse des prix du loyer. Une mesure très attendue par les gorgorlous, car le loyer est devenu un véritable ogre qui engloutit les trois quarts de leurs maigres salaires. Cette nouvelle mesure annoncée sera-t-elle un soulagement ou une énième déception pour gorgoulou ?



Une question qui mérite réponse, car l'annonce de la loi sur la baisse du loyer en 2014, avait été saluée avec enthousiasme chez les populations, exténuées par le coût exorbitant du loyer. Malheureusement, cette joie fut de courte durée. Car les bailleurs, qui, au début, étaient obligés de se soumettre à cette décision par crainte de représailles, ont laissé passer l’orage avant de trouver des subterfuges pour reprendre leur logement des mains des locataires qui refusaient se soumettre à leur diktat pour appliquer leurs propres tarifs.



Ainsi, beaucoup de propriétaires ont pu contourner la loi en demandant à leurs locataires de vider les lieux, sous prétexte qu’ils devaient les réfectionner ou loger des proches. Une fois le locataire expulsé, ils s’empressent de louer les locaux à d’autres qui les prennent sans rechigner, étant donné que la demande est supérieure à l’offre. À part quelque rares bienheureux qui continuent de profiter de cette baisse, c’est pratiquement le retour à la case départ.



Finalement, cette loi a plus créé de problèmes qu'elle était censée en résoudre. Interpellé sur la question, en avril 2022, lors du lancement de la Semaine nationale de la jeunesse, le Président Macky Sall avait publiquement déclaré son impuissance à faire baisser le prix du loyer, avouant ne pas disposer de moyens pour contraindre les bailleurs à baisser le coût du loyer. Avant lui, plus précisément le 7 décembre 2019, Abdou Karim Fofana, alors ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique avait, face à la commission des finances de l’Assemblée nationale, lui aussi avoué l'impuissance du gouvernement. Interpellé par les députés sur les contraintes liées au respect de la baisse du coût du loyer, le ministre avait reconnu «les difficultés rencontrées dans l’application de la loi de 2014 sur la baisse des loyers à Dakar, dont l’objectif majeur était de soustraire les locataires aux injustices des bailleurs, tout en aidant à réduire les charges des ménages».



Donc aujourd’hui, qu’a-t-il bien pu se passer pour que l’impossible devienne subitement possible ? Ou est-ce une nouvelle promesse pour charmer l’électorat de 2024 ?



En tout cas, dans ce contexte de flambée tous azimuts des prix des denrées et des matériaux de construction, cette baisse annoncée semble plus facile à dire qu'à faire. Mais, quoi qu’il en soit, le constat est que, si les populations peinent à se loger c’est par manque d’une bonne politique d’habitat du pouvoir. Parce que l’insuffisance de logements par rapport à la forte demande à Dakar et dans tout le pays, entraîne inévitablement la spéculation.



C'est pourquoi d'ailleurs, feu Iba Der Thiam, président de la commission de réflexion sur la baisse du loyer, avait suggéré de ramener la Sicap et la Sn-Hlm à leur mission originelle en créant de nouveaux pôles urbains hors de Dakar. Ce qui était dans les limites du possible, car l’État a entre ses mains tous les leviers ; et si la politique de location-vente et de loyers modérés des Sicap, Hlm et Hamo avait été mise en œuvre, il n’y aurait pas eu cette spéculation foncière et immobilière sauvage ; et cela aurait pu constituer un moyen de mettre fin à ces loyers excessifs et abusifs qui paupérisent les locataires et les empêchent d'avoir accès au logement.



Et il n'est point besoin de faire un dessin aux tenants du pouvoir dont beaucoup sont passés par la case loyer, et nul doute que s'ils voulaient mettre un terme à cette cherté du loyer ils l'auraient fait. Mais c'est à se demander finalement si cette spéculation n'est pas suscitée, voire encouragée, surtout par le pouvoir et ses tenants, qui n’hésitent pas à faire flamber les prix, histoire de bien garnir leur poche, car il n' y a aucune volonté réelle de la stopper.



D'ailleurs, la presse à scandale avait relaté le cas d'un «en haut d'en haut» qui possède 15 maisons et 6 immeubles à Dakar. Pour dire qu’un débat sérieux ne peut pas se faire sans poser la question de savoir : à qui profite cette cherté des loyers dans ce pays ? En tout cas, il ne fait l'ombre d'aucun doute que si le pouvoir avait l'intention de soulager les souffrances des populations, il aurait plutôt favorisé la politique des logements sociaux, en mettant à la disposition des promoteurs agréés, des terres. C’est aussi simple que ça !

