Mesures anti-Covid-19 : Suspension des ’’visites familiales’’ aux détenus, à compter de lundi L’administration pénitentiaire, suite à la "hausse progressive" des contaminations au nouveau coronavirus, annonce avoir décidé de suspendre les visites familiales aux détenus "à compter du lundi 26 juillet 2021 jusqu’à nouvel ordre pour une meilleure protection sanitaire du milieu carcéral".

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Juillet 2021 à 10:08 | | 0 commentaire(s)|

"avec la hausse progressive de la courbe épidémiologique au coronavirus, l’administration pénitentiaire informe l’opinion publique que les visites familiales aux détenus au sein des établissements pénitentiaires sont suspendues à compter du 26 juillet 2021 jusqu’à nouvel ordre pour une meilleure protection sanitaire du milieu carcéral", lit-on dans un communiqué.



L’administration pénitentiaire précise cependant que l’entrée des plats venant de l’extérieur reste valable les week-ends (samedi et dimanche), avant de remercier pensionnaires et familles "pour leur parfaite collaboration dans la mise en œuvre de cette mesure".

APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos