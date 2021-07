Mesures de prudence Covid-19 : Dakar Dem Dikk suspend ses liaisons intérieures du Sénégal Dakar Dem Dikk a suspendu depuis hier ses liaisons intérieures du Sénégal ou Sénégal Dem Dikk. « En raison de la situation sanitaire liée à la Covid 19 et sur la base des informations dont elle dispose, la société Dakar Dem Dikk a le regret d’informer ses usagers qu’elle se trouve dans l’obligation de suspendre toutes les dessertes interurbaines, à partir de ce samedi17 juillet 2021 à 00h », informe le communiqué reçu.

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juillet 2021 à 08:57 | | 0 commentaire(s)|

« En cette veille de Fête de Tabaski, Dakar Dem Dikk prie tous ses clients qui avaient réservé des places vers les villes du Sénégal de l’excuser pour ce désagrément. En réalité, la recrudescence de la propagation du virus et les informations alarmantes, à nous parvenues aujourd’hui vers 21h00, imposent un devoir de responsabilité qui doit primer sur toute autre considération », poursuit la note d’information.



Vu l’affluence attendue à partir de dimanche 18juillet 2021 et bien qu’ayant pris, au préalable, toutes les dispositions pour garantir le respect des mesures barrières et assurer un encadrement des voyageurs au terminus de Dieuppeul, Dakar Dem Dikk ne peut prendre le risque de propager le virus de la Covid 19, nous explique-t-on.



« Tout en renouvelant ses excuses à son aimable clientèle, Dakar Dem Dikk prend l’engagement de rembourser intégralement tous ceux qui avaient déjà payé leurs tickets de voyage », ajoute la note. Car pour ces déplacements intérieurs du Sénégal, le client était appelé à payer d’avance pour se réserver une place.



Dakar DemDikk rappelle à tous l’importance vitale de se conformer strictement au respect des mesures barrières, conclut-on.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos