Mesures de restriction : Désormais les transports en commun peuvent remplir toutes les places assises

L’assouplissement de l’état d’urgence, annoncé par le président de la République, Macky Sall, lors de son dernier message à la Nation, se matérialise dans le secteur des transports terrestres, informe un organe de la place.



En effet, les mesures de restriction imposées aux chauffeurs ont été allégées, par le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres. Désormais, les transports en commun peuvent remplir toutes les places assises au lieu de la moitié des places, informent les responsables. Pour ce qui est des taxis et véhicules particuliers, il leur est permis de transporter quatre personnes y compris le chauffeur au lieu de

